Помогите 10 срочно!!!
Химия
Помогите 10 срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решениеееее..........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Брусок массой m1 = 400 г соскальзывает по наклонной плоскости с высоты h = 0,9 м без начальной скорости и, двигаясь по горизонтальной поверхности, ...
Математика
На местности расположены две прямоугольные спортивные площадки. Размеры первой площадки 20м х 30м, а размеры второй площадки 15м х 35м. Какая из эт...
Другие предметы
Химия
В пробирках находятся вещества:этанол,этаналь,уксусная кислота,этиловый эфир уксусной кислоты,С помощью каких реакций можно распознать данные вещества
Английский язык