Найдите найдите значение выражения 123 умножить на 60 плюс 1356 разделить на 12 плюс 5041 разделить на 71 умножить на 15 умножить на 5. 2) 190 умножить на 50 минус 3283 разделить на 49 плюс 69046 разделить на 23

Математика

Найдите найдите значение выражения 123 умножить на 60 плюс 1356 разделить на 12 плюс 5041 разделить на 71 умножить на 15 умножить на 5. 2) 190 умножить на 50 минус 3283 разделить на 49 плюс 69046 разделить на 23

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