Орфограммы в словах "открывающийся" "искусством"
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Орфограммы в словах "открывающийся" "искусством"
Ответ(ы) на вопрос:
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Открывающийся - буквы о (безударная гласная). искусство - удвоенная С (во 2 слоге)
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