Є 40г. розчину в якому масова частка солі становить 5%.Скільки води потрібно додати ??о цього розчину щоб отримати розчин з масовою часткою солі 2%. ДОПОМОЖІТЬ БІДЬ- ЛАСКА СРОЧНО НА ЗАВТРА ПОТРІБНО

Химия

Є 40г. розчину в якому масова частка солі становить 5%.Скільки води потрібно додати ??о цього розчину щоб отримати розчин з масовою часткою солі 2%. ДОПОМОЖІТЬ БІДЬ- ЛАСКА СРОЧНО НА ЗАВТРА ПОТРІБНО

Автор: Гость