Є 40г. розчину в якому масова частка солі становить 5%.Скільки води потрібно додати ??о цього розчину щоб отримати розчин з масовою часткою солі 2%. ДОПОМОЖІТЬ БІДЬ- ЛАСКА СРОЧНО НА ЗАВТРА ПОТРІБНО
Химия
Є 40г. розчину в якому масова частка солі становить 5%.Скільки води потрібно додати ??о цього розчину щоб отримати розчин з масовою часткою солі 2%. ДОПОМОЖІТЬ БІДЬ- ЛАСКА СРОЧНО НА ЗАВТРА ПОТРІБНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Msoli1=40·0.05=2g 2g-2% xg-100% mr-ra2=x=2·100/2=100g
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