Какой хорактер у Вовке из рассказа Старый Дом
Литература
Какой хорактер у Вовке из рассказа Старый Дом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордый, а также он весёлый и смышлёный . ( Гордый потому, что когда Мать с отцом его заставляли идти извинятся он сказал "Нет" , "Не пойду "
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