Помагите решить пожалуйста уравнение 5/8 умножить(x-2)-2/3 умножить(x+2)= -1
Математика
Помагите решить пожалуйста уравнение 5/8 умножить(x-2)-2/3 умножить(x+2)= -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8*(Х-2)-2/3*(х+2)=-1; 5/8х-5/4-2/3х-4/3=-1; -1/24х=-1+5/4+4/3; 1/24х=-19/12; х=19/12:1/24; х=38. Ответ:38.
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