Скажите всю задачу пожалуйста .После того как в библиотеке расставили на полки 28 книг,осталось расставить в 2 раза меньше книг,чем расставили . Сколько всего книг надо было расставить на полки? Срочно нужен ответ на задачу по ...
Математика
Скажите всю задачу пожалуйста .После того как в библиотеке расставили на полки 28 книг,осталось расставить в 2 раза меньше книг,чем расставили . Сколько всего книг надо было расставить на полки? Срочно нужен ответ на задачу по математике спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:2 = 14 (осталось расставить) 14+28=42 (было всего расставлено книг)
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