Скажите всю задачу пожалуйста .После того как в библиотеке расставили на полки 28 книг,осталось расставить в 2 раза меньше книг,чем расставили . Сколько всего книг надо было расставить на полки? Срочно нужен ответ на задачу по ...

Математика

Скажите всю задачу пожалуйста .После того как в библиотеке расставили на полки 28 книг,осталось расставить в 2 раза меньше книг,чем расставили . Сколько всего книг надо было расставить на полки? Срочно нужен ответ на задачу по математике спасибо заранее!

Автор: Гость