НАЙТИ 6 И 9 ЧЛЕНЫ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ А5=5,2 А7=10,8
Алгебра
НАЙТИ 6 И 9 ЧЛЕНЫ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ А5=5,2 А7=10,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A5=5.2 a7=10.8 a7-a5=2d 10,8-5,2=2d 5.6=2d d=2.8 a6=a1+5d a9=a1+8d a1=a5-4d=5.2-11,2=-6 a6=-6+14=8 a9=-6+22.4=16.4
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