Помагите пожайлуста заранее спасибо

Гость: Гость:

Крот. Среда обитания: почвеная среда. Я так решила потому что: Предпочитает почву с податливым грунтом, который благоприятен для рытья нор. Гусь. Среда обитания: наземно-воздушная Я так решила потому что: условия этой среды отлично подходят для гуся Кит. Среда обитания: водная Я так решила потому что: Киту больше никакая другая среда не подходит.