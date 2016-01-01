Помагите пожайлуста заранее спасибо
Биология
Помагите пожайлуста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крот. Среда обитания: почвеная среда. Я так решила потому что: Предпочитает почву с податливым грунтом, который благоприятен для рытья нор. Гусь. Среда обитания: наземно-воздушная Я так решила потому что: условия этой среды отлично подходят для гуся Кит. Среда обитания: водная Я так решила потому что: Киту больше никакая другая среда не подходит.
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