Вася выписал из текста слово,в котором 4 звука и 4 буквы, 2 слога, ударение падает на первый слог.Какое слова выписал мальчик? а) снег, б) иней, в) елка, г) зима.

Русский язык

Вася выписал из текста слово,в котором 4 звука и 4 буквы, 2 слога, ударение падает на первый слог.Какое слова выписал мальчик? а) снег, б) иней, в) елка, г) зима.

Автор: Гость