Вася выписал из текста слово,в котором 4 звука и 4 буквы, 2 слога, ударение падает на первый слог.Какое слова выписал мальчик? а) снег, б) иней, в) елка, г) зима.
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Вася выписал из текста слово,в котором 4 звука и 4 буквы, 2 слога, ударение падает на первый слог.Какое слова выписал мальчик? а) снег, б) иней, в) елка, г) зима.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася выписал слово ИНЕЙ
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