Почему голосеменные растения могут расти в засушливых местах?
Биология
Почему голосеменные растения могут расти в засушливых местах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего им нужно больше места для корней, точнее место поглубже (для корней)
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