В каком году началась 2 мировая война СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!
История
В каком году началась 2 мировая война СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1941-1945 гг. длилась 2 мировая война
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