Что из перечисленного одновременно является и правом, и обязанностью гражданина ??оссии 1.пенсия 2.получение основного общего образования 3.определение своей национальности 4.личная и семейная тайна

Обществознание

Что из перечисленного одновременно является и правом, и обязанностью гражданина ??оссии 1.пенсия 2.получение основного общего образования 3.определение своей национальности 4.личная и семейная тайна

Автор: Гость