Что из перечисленного одновременно является и правом, и обязанностью гражданина ??оссии 1.пенсия 2.получение основного общего образования 3.определение своей национальности 4.личная и семейная тайна
Обществознание
Что из перечисленного одновременно является и правом, и обязанностью гражданина ??оссии 1.пенсия 2.получение основного общего образования 3.определение своей национальности 4.личная и семейная тайна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.получение основного общего образования
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