За книгу ,тетрадь и альбом заплатили 64 руб. Какова цена книги ,тетради и альбома ,если книга и тетрадь стоят 46 руб.,а тетрадь и альбом - 22 руб. ?

Математика

За книгу ,тетрадь и альбом заплатили 64 руб. Какова цена книги ,тетради и альбома ,если книга и тетрадь стоят 46 руб.,а тетрадь и альбом - 22 руб. ?

Автор: Гость