За книгу ,тетрадь и альбом заплатили 64 руб. Какова цена книги ,тетради и альбома ,если книга и тетрадь стоят 46 руб.,а тетрадь и альбом - 22 руб. ?
Математика
За книгу ,тетрадь и альбом заплатили 64 руб. Какова цена книги ,тетради и альбома ,если книга и тетрадь стоят 46 руб.,а тетрадь и альбом - 22 руб. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб стоит тетрадь, тогда 46-х руб стоит книга 22-х руб стоит альбом Составим уравнение: х+(46-х)+(22-х)=64 х+46-х+22-х=64 68-х=64 -х=64-68 -х=-4 х=4 рубля стоит тетрадь 46-4=42 рубля - книга 22-4=18 рублей - альбом
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