Помогите пожалуйста с английским )
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Помогите пожалуйста с английским )
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1.waste 2.inactive 3.fog 4.lose 5.team
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