Переведите пожалуйста на казахский: 1.Я хожу в школу с друзьями 2.Это печенье оче??ь вкусное 3.Сколько лет городу Алматы? 4.Я взяла себя в руки 5.Мама купила несколько яблок 6.Сегодня никто не пришел на урок 7.Каждый чел...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский: 1.Я хожу в школу с друзьями 2.Это печенье оче??ь вкусное 3.Сколько лет городу Алматы? 4.Я взяла себя в руки 5.Мама купила несколько яблок 6.Сегодня никто не пришел на урок 7.Каждый человек должен учиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мен достарыммен мектепке барамын. 2. Мына печенье өте дәмді. 3. Алматы қаласына неше жыл? 4. Мен өз-өзімді қолыма алдым. 5. Анам бірнеше алма сатып алды. 6. Бүгін сабаққа ешкім келмеді. 7. Әр адам оқуы тиіс.
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