Переведите пожалуйста на казахский: 1.Я хожу в школу с друзьями 2.Это печенье оче??ь вкусное 3.Сколько лет городу Алматы? 4.Я взяла себя в руки 5.Мама купила несколько яблок 6.Сегодня никто не пришел на урок 7.Каждый чел...

Қазақ тiлi

Переведите пожалуйста на казахский: 1.Я хожу в школу с друзьями 2.Это печенье оче??ь вкусное 3.Сколько лет городу Алматы? 4.Я взяла себя в руки 5.Мама купила несколько яблок 6.Сегодня никто не пришел на урок 7.Каждый человек должен учиться

Автор: Гость