Подбери и запиши к данным глаголам по одном-два синонима. Лежит-...наговорить-....обдумать-...исколесил-...прорастают-...

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Подбери и запиши к данным глаголам по одном-два синонима. Лежит-...наговорить-....обдумать-...исколесил-...прорастают-...

Автор: Гость