Система х+y=1 x^2-y^2=9
Алгебра
Система х+y=1 x^2-y^2=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=1-y (1-y)^2-y^2=9 1-2y+y^2-y^2=9 -2y=8 y=-4 x=5
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