Система х+y=1 x^2-y^2=9

Алгебра
Система х+y=1 x^2-y^2=9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=1-y (1-y)^2-y^2=9 1-2y+y^2-y^2=9 -2y=8 y=-4 x=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери и запиши к данным глаголам по одном-два синонима. Лежит-...наговорить-....обдумать-...исколесил-...прорастают-...
Ответить
Русский язык
Он помыл глагол прошедшего времени
Ответить
Русский язык
Вася выписал из текста слово,в котором 4 звука и 4 буквы, 2 слога, ударение падает на первый слог.Какое слова выписал мальчик? а) снег, б) иней, в)...
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский: 1.Я хожу в школу с друзьями 2.Это печенье оче??ь вкусное 3.Сколько лет городу Алматы? 4.Я взяла себя в ...
Ответить
Математика
За книгу, тетрадь и альбом заплатили 64 руб. Какова цена книги, тетради и альбома, если книга и тетрадь стоят 46 руб., а тетрадь и альбом --- 22 руб?
Ответить