Сочинение на тему как начинается лето

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Сочинение на тему как начинается лето
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето всегда начинается с каникул для школьников это самое главное. Лето у каждого человека начинается по-разному. Лето может начинаться с покупки машины, с покупки квартиры, ну или с какого-нибудь выигрыша. Лето может начинаться с купания в речке, а может и с шашлыков. Всем этим руководствует погода. Если лето начнётся с плохой погоды, то настроение будет плохое, но если начнётся с хорошей погоды, то настроение будет отличное. Но чаще всего лето начинается с хорошего настроения. Лично я лето очень люблю и нетерпеливо жду его.
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