Что значат слова "звосияла, байка, басенький, гаметь, голбец, хитник" и словосочета??ие "косаплётки плести" из сказа "Малохмтовая шкатулка"

Литература

Что значат слова "звосияла, байка, басенький, гаметь, голбец, хитник" и словосочета??ие "косаплётки плести" из сказа "Малохмтовая шкатулка"

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