Что значат слова "звосияла, байка, басенький, гаметь, голбец, хитник" и словосочета??ие "косаплётки плести" из сказа "Малохмтовая шкатулка"
Литература
Что значат слова "звосияла, байка, басенький, гаметь, голбец, хитник" и словосочета??ие "косаплётки плести" из сказа "Малохмтовая шкатулка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Байка — поучительный или юмористический рассказ, иногда основанный на реальных событиях
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