Значения выражений "царица полей" и "бог войны" в военное время. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОШУ, ПОМОГИТЕ!!!!111!!!! НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, ПОМОГИТЕ!!!!!111!!!!

Литература

Значения выражений "царица полей" и "бог войны" в военное время. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОШУ, ПОМОГИТЕ!!!!111!!!! НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, ПОМОГИТЕ!!!!!111!!!!

Автор: Гость