Утро и город прилагательных в мужском роде
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Утро и город прилагательных в мужском роде
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Гость:
Я не совсем поняла вопрос, но вот: утренний, городской ))
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