Для строительства электро передачи применяют изоляционные материалы. однако пол??остью устранить утечки невозможно. максимальная сила тока утечки в оиниях составляет 0,02 мА какой заряд пройдёт через изоляцию такой линии в сутки

Физика

Для строительства электро передачи применяют изоляционные материалы. однако пол??остью устранить утечки невозможно. максимальная сила тока утечки в оиниях составляет 0,02 мА какой заряд пройдёт через изоляцию такой линии в сутки

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