Для строительства электро передачи применяют изоляционные материалы. однако пол??остью устранить утечки невозможно. максимальная сила тока утечки в оиниях составляет 0,02 мА какой заряд пройдёт через изоляцию такой линии в сутки
Физика
Для строительства электро передачи применяют изоляционные материалы. однако пол??остью устранить утечки невозможно. максимальная сила тока утечки в оиниях составляет 0,02 мА какой заряд пройдёт через изоляцию такой линии в сутки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: J = 0,02 mA = 0,02*10⁻³ A t = 1 сутки = 24 часа = 24*3600 с = 86,4*10³ c _______________ q - ? q = J*t = 0,02*10⁻³ * 86,4*10³ = 1,73 Кл
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