Помоги пожалуйста с английским
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Помоги пожалуйста с английским
Ответ(ы) на вопрос:
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On the Earth winter mouths are:December,January,February. Spring mouths are March,April,May. 2)There are thirty one days in December,January,March,May.There are twenty nine days in February.There are thirty April. 3)It rains in March,February,April.It snows in Desember,January.
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