C данными словами составьте предложения.Используйте в одном предложении сразу не??колько слов из списка. Повествование, рассуждение, описание, заголовок, сочинение, изложение, доказательство, речевая неточность, предварительны...
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C данными словами составьте предложения.Используйте в одном предложении сразу не??колько слов из списка. Повествование, рассуждение, описание, заголовок, сочинение, изложение, доказательство, речевая неточность, предварительный набросок, аргументировать, утверждение, повторение, формулировка,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонела эммм погоди подумаю.
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