Что одеть блондинке среднего роста ,почти без груди , с голубыми глазами и волосам?? почти до колен . Чтобы стать самой крутой в классе . Задание не школьное
Технология
Что одеть блондинке среднего роста ,почти без груди , с голубыми глазами и волосам?? почти до колен . Чтобы стать самой крутой в классе . Задание не школьное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сникерсы,с розовым платьем,и с каким нибудь пиджаком
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