Что одеть блондинке среднего роста ,почти без груди , с голубыми глазами и волосам?? почти до колен . Чтобы стать самой крутой в классе . Задание не школьное

Технология

Что одеть блондинке среднего роста ,почти без груди , с голубыми глазами и волосам?? почти до колен . Чтобы стать самой крутой в классе . Задание не школьное

Автор: Гость