Одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне имеют атомы элементов с порядковыми номерами: А) 29 и 33 Б) 9 и 25 В) 16 и 24 Г) 16 и 33

Химия

Одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне имеют атомы элементов с порядковыми номерами: А) 29 и 33 Б) 9 и 25 В) 16 и 24 Г) 16 и 33

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