Во время весеннего сева за первую неделю было засеяно три седьмых пашни, а за втор??ю - оставшиеся 76 гектаров. Найдите площадь пашни.

Математика

Во время весеннего сева за первую неделю было засеяно три седьмых пашни, а за втор??ю - оставшиеся 76 гектаров. Найдите площадь пашни.

Автор: Гость