Во время весеннего сева за первую неделю было засеяно три седьмых пашни, а за втор??ю - оставшиеся 76 гектаров. Найдите площадь пашни.
Математика
Во время весеннего сева за первую неделю было засеяно три седьмых пашни, а за втор??ю - оставшиеся 76 гектаров. Найдите площадь пашни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3/7=7/7-4/7=4/7(пашни)-осталось; 76÷4/7=76×7/4=19×7=133(га)-площадь пашни
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