Подумайте к какому времени относится появление этих названий ;ко времени российс??ой империи поставьте рядом буквы или к советскому времени рядом с этими названиями поставьте ссср

Окружающий мир

Подумайте к какому времени относится появление этих названий ;ко времени российс??ой империи поставьте рядом буквы или к советскому времени рядом с этими названиями поставьте ссср

Автор: Гость