Подумайте к какому времени относится появление этих названий ;ко времени российс??ой империи поставьте рядом буквы или к советскому времени рядом с этими названиями поставьте ссср
Окружающий мир
Подумайте к какому времени относится появление этих названий ;ко времени российс??ой империи поставьте рядом буквы или к советскому времени рядом с этими названиями поставьте ссср
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Гость:
Думаю прошедшие время
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