Помогитееееееееее прошу от всего сердца
Алгебра
Помогитееееееееее прошу от всего сердца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500 000=5*10^5 ответ 2 2) 768<xy<900 наибольшее целое 899 3) х/(х-7)(х+7)+7/3(х+7)=(3х+7х-49)/3(х+7)(х-7)=(10х-49)/3(х^2-49) ответ 2 4) и 5) не видно
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