Задание 5 38 балов!!!!!!!!!!

Математика
Задание 5 38 балов!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62.5+70.3=132.8 км/ч 2+3=5 часов ответ:за 5 часов авто 132.8 км/ч.
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