Изменить слова в прошедшую форуму пожалуйста Ski и Skate

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Изменить слова в прошедшую форуму пожалуйста Ski и Skate
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Ответ(ы):
Гость:
Skied skated .....................
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