Измените слова в прошедшую форму пожалуйста Ski и Skate
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Измените слова в прошедшую форму пожалуйста Ski и Skate
Ответ(ы):
Гость:
Skied and skated _____________ _____________
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