Помогите .Спиши.Определи падежи имён существительных. Земля покрыта старыми хво??нками и лишайниками.На мягкой подстилке пятнами виден мох.В зарослях черники можно полакомиться ягодами.Под молодыми ёлочками меньше тени.Это поз...
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Помогите .Спиши.Определи падежи имён существительных. Земля покрыта старыми хво??нками и лишайниками.На мягкой подстилке пятнами виден мох.В зарослях черники можно полакомиться ягодами.Под молодыми ёлочками меньше тени.Это позволяет расти травке и даже цветочками.По опушке еловой рощи белыми великаншами стоят берёзы.В мае и июне на вершинах берёз вороны в своих гнёздах выводят птенчиков. Спиши определи имён существительных Тихо встала рожь на цыпочки Потянулась к небесам Лето пёстрое рассыпалось по полянам по лесам вот ромашки долговязые с кашкой шепчутся А вот незабудки синеглазые затевают хоровод
Ответ(ы):
Гость:
Земля( И.п) покрыта старыми хвоинками(Т.п) и лишайниками(Т.п). На мягкой подстилке(П.п) пятнами(Т.п) виден мох(И.п). В зарослях(П.п) черники( Р.п) можно полакомиться ягодами(Т.п). Под молодыми ёлочками(Т.п) меньше тени(Р.п). Это позволяет расти травке(Д.п) и даже цветочками(Т.п). По опушке(П.п) еловой рощи(Р.п) белыми великаншами(Т.п) стоят берёзы(И.п). В мае(П.п) и июне(П.п) на вершинах(П.п) берёз(Р.п) вороны(И.п) в своих гнездах(П.п) выводят птенчиков(Р.п).
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