Помогите .Спиши.Определи падежи имён существительных. Земля покрыта старыми хво??нками и лишайниками.На мягкой подстилке пятнами виден мох.В зарослях черники можно полакомиться ягодами.Под молодыми ёлочками меньше тени.Это поз...

Русский язык

Помогите .Спиши.Определи падежи имён существительных. Земля покрыта старыми хво??нками и лишайниками.На мягкой подстилке пятнами виден мох.В зарослях черники можно полакомиться ягодами.Под молодыми ёлочками меньше тени.Это позволяет расти травке и даже цветочками.По опушке еловой рощи белыми великаншами стоят берёзы.В мае и июне на вершинах берёз вороны в своих гнёздах выводят птенчиков. Спиши определи имён существительных Тихо встала рожь на цыпочки Потянулась к небесам Лето пёстрое рассыпалось по полянам по лесам вот ромашки долговязые с кашкой шепчутся А вот незабудки синеглазые затевают хоровод

Автор: Гость