Помагите Построение Графика Квадродичной функции y= 4х^2-12х+9
Математика
Помагите Построение Графика Квадродичной функции y= 4х^2-12х+9
Ответ(ы):
Гость:
Для построения графика квадратичной функции y= 4х^2-12х+9 нужно составить таблицу значений функции при заданных значениях аргумента. График и таблица даны в приложении.
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