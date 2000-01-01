Измените слово или подберите родственное, с тем чтобы проверить написание пропущ??нной согласной. Согласную в обоих случаях выделите. Ни..кий пот..лок, бли..кий дру.., установить р..кор.., портовый гру..чик, сторо..ка л..сника...

Русский язык

Измените слово или подберите родственное, с тем чтобы проверить написание пропущ??нной согласной. Согласную в обоих случаях выделите. Ни..кий пот..лок, бли..кий дру.., установить р..кор.., портовый гру..чик, сторо..ка л..сника, лесные поса..ки, ги. .кий трос(?)ник

Автор: Гость