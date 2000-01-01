Измените слово или подберите родственное, с тем чтобы проверить написание пропущ??нной согласной. Согласную в обоих случаях выделите. Ни..кий пот..лок, бли..кий дру.., установить р..кор.., портовый гру..чик, сторо..ка л..сника...
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Измените слово или подберите родственное, с тем чтобы проверить написание пропущ??нной согласной. Согласную в обоих случаях выделите. Ни..кий пот..лок, бли..кий дру.., установить р..кор.., портовый гру..чик, сторо..ка л..сника, лесные поса..ки, ги. .кий трос(?)ник
Ответ(ы):
Гость:
Низкий- низок, потолок-потолки, Близкий- близок, друг-подруга, рекорд- рекорды, грузчик- грузит, сторонка- стороночка, лесник- лесники, посадки- посадочка, гибкий- гибок, тростник-(тростинка).
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