Измените словосочетания таким образом ,чтобы отглагольное прилагательное стало ??ричастием. что необходимо сделать для этого ? следите за орфографией печёный хлеб, плетёная корзина ,вареное яйцо, сеяная мука ,сушёные фрукты ,но...

Русский язык

Измените словосочетания таким образом ,чтобы отглагольное прилагательное стало ??ричастием. что необходимо сделать для этого ? следите за орфографией печёный хлеб, плетёная корзина ,вареное яйцо, сеяная мука ,сушёные фрукты ,ношеный костюм, мочёные яблоки, стираное бельё ,гранёный стакан , правленый текст.

Автор: Гость