Измените словосочетания таким образом ,чтобы отглагольное прилагательное стало ??ричастием. что необходимо сделать для этого ? следите за орфографией печёный хлеб, плетёная корзина ,вареное яйцо, сеяная мука ,сушёные фрукты ,но...
Русский язык
Измените словосочетания таким образом ,чтобы отглагольное прилагательное стало ??ричастием. что необходимо сделать для этого ? следите за орфографией печёный хлеб, плетёная корзина ,вареное яйцо, сеяная мука ,сушёные фрукты ,ношеный костюм, мочёные яблоки, стираное бельё ,гранёный стакан , правленый текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печённый пекарями хлеб, плетённая мною корзина, вываренное яйцо, высушенные фрукты, обношенный костюм, мочённые тобою яблоки, выстиранное бельё, выгранненый стакан, правленный машиной текст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Сотавьте сочинение . Должно быть не меньше 8 предложений , но небольше 15 предложений . Сочинение должно начинать со слова : однажды ... . Это сочи...
Математика