Изобразите на координатной прямой в приняв за единичный отрезок 1 сантиметров. Б координата которой противоположна координате точки а А(-4,5).найдите расстояние от точки а до точки б

Гость: Гость:

Построй координутную плоскость, по оси Y поднимись на 5 делений, по оси X сдвинься на 4 деления влево. Это будет твоя точка А. Чтобы построить обратную ей, необходимо от центра отступить на обратные первым значениям цифры, то есть теперь точка В будет иметь координаты (4;-5)