Нужно перевести на английский язык слова дракон кошка петух кость математика рос??ийская федерация
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Нужно перевести на английский язык слова дракон кошка петух кость математика рос??ийская федерация
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Дракон - the Dragon, кошка - cat, петух - cock, кость- bone, математика - mathematics, Российская Федерация - Russian Federation
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