Какое было политическое звучание классицизма

История
Какое было политическое звучание классицизма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прошлом классицизм был созвучен идеалам просведения, стремление образованных слоев общества создать более разумный и справедливый порядок. Однако со временем он утратил свой новаторский дух. Думаю что так. ;)
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