35-19 19+16 35-16 27+46 73-27 ..... 50-24 24+26 ..... 32+18 ..... ...... догадайся , как составлены выражения перв??го столбика . составь недостающие выражения для других столбиков и вычисли их значения
Математика
35-19 19+16 35-16 27+46 73-27 ..... 50-24 24+26 ..... 32+18 ..... ...... догадайся , как составлены выражения перв??го столбика . составь недостающие выражения для других столбиков и вычисли их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73-27 27+46 73-46 50-24 24+26 50-26 50-32 32+18 50-18
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