Упростите выражение и вычислите его значение 2) 3(m-1)^2+(m+2)(m^2-2m+4)-(m+1)^3 при m=-1(дробь) 2

Алгебра
Упростите выражение и вычислите его значение 2) 3(m-1)^2+(m+2)(m^2-2m+4)-(m+1)^3 при m=-1(дробь) 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(m-1)² + (m+2)(m²-2m+4) - (m+1)³= =3 (m²-2m+1) + m³-2m²+4m +2m²-4m+8 -(m³+3m²+3m+1)= = 3m²-6m+3 +m³-2m²+4m+2m -4m +8- m³-3m²-3m-1= = -2m²-5m+10 теперь подставь m= -1,если я правильно поняла из условия, то -2(-1)-5(-1)+10=2+5+10=17
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