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Я считаю, что каждый человек по своему понимает понятие "выдающаяся личность", для кого-то это Пушкин, а для кого-то прабабушка, прошедшая войну. Я могу сказать, что Юрий Гагарин тоже выдающийся человек, если бы не его полут в космос, СССР не вышло бы на столь высокий и прочный уровень развития науки. Этот величайший человек родился в марте 1934 года и жил в деревне Глушино вместе с родителями. Немногим позже переехал в Гжатск (ныне этот город переименован вчесть Юрия Гагарина), после армии он записался в списки добровольцев на космический полет и уже через 1,5 года полетел в космос. После преземления на Землю, Юрий Алексеевич написал прекрасные и воодушевляющие строки на небольшом клочке бумаги: "Облетев зеслю в корабле-спутнике, я увидел как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать её". Я благодарен этому человеку за его вклад в науку, сомоотверженность и патриотизм. Без его стойкости и смелости мы, возможно, не жили бы сейчас в столь красивой и сильной державе. Он прославил не только Россию, но и своё имя на весь мир. Юрий Гагарин - выдающаяся личность!