Изобразите на координатной точке множество точек,задаваемое неравенством ylt;(x-3)^2
Алгебра
Изобразите на координатной точке множество точек,задаваемое неравенством ylt;(x-3)^2
Ответ(ы):
Гость:
Рисуешь параболу y=(x-3)^2 и зашриховываешь все то, что ниже графика
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