Мальчик нырнул на глубину 2м. Какое давление он испытал на этой глубине? Плотность воды p=1000кг/м3 Принять g=10H/кг

Физика
Мальчик нырнул на глубину 2м. Какое давление он испытал на этой глубине? Плотность воды p=1000кг/м3 Принять g=10H/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P = плотность* g*h p=1000*10*2= 20000 (Па)= 20кПа
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