Мальчик нырнул на глубину 2м. Какое давление он испытал на этой глубине? Плотность воды p=1000кг/м3 Принять g=10H/кг

Физика

Мальчик нырнул на глубину 2м. Какое давление он испытал на этой глубине? Плотность воды p=1000кг/м3 Принять g=10H/кг

Автор: Гость