Изобразите схематически график функции Y=cos x-1 [-п/2;2п]
Алгебра
Изобразите схематически график функции Y=cos x-1 [-п/2;2п]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График получаем из основного графика функции y=cos(x) опустив его на единицу вниз.
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