Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.

Химия

Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.

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