Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.
Химия
Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.CaO, Ca (OH)2 основные. 2. Na2O , NaOH основные
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