Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.

Химия
Изобразите схему электронного строения атома элемента, расположенного в VI группе и 3-м периоде.Составьте формулы его высшего оксида и соответствующего ему гидроксида,укажите их характер.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.CaO, Ca (OH)2 основные. 2. Na2O , NaOH основные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста 330 помогите срочно
Ответить
Физика
Вертикальный теплоизолированный сосуд, в котором находится одноатомный газ, закрыт поршнем массы М. В сосуде включают нагреватель мощности N, и пор...
Ответить
Математика
500м в квадрате перевести в арах
Ответить
Математика
Как вычислить 231654×666+567-2085
Ответить
Математика
Литр чистой воды весит 1кг.Мёд вдвое тяжелее воды.Какова масса мёда,налитого а лит??овую банку? Что легче:2 литра мёда или 3 литра воды?
Ответить