Изпользуя четыре цифры восемь,знаки арифметических действий и скобки,составьте выражение числовое ,равное а)1,б)2,в)3

Математика
Изпользуя четыре цифры восемь,знаки арифметических действий и скобки,составьте выражение числовое ,равное а)1,б)2,в)3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8-8+8:8=1 б) 8:8+8:8=2
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