Изучение результатов искусственного отбора. 1. Опеределение. 2. Примеры. 3. Знач??ние.
Биология
Изучение результатов искусственного отбора. 1. Опеределение. 2. Примеры. 3. Знач??ние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это процесс создания новых пород животных и сортов растений путём систематического размножения и сохранения особей с определёнными ценными для человека признаками. отбор базовых культурных растений отбираются нужные для человека существа и потом их используют для например гибридизации
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