Словесный портрет героя эпоса

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СадкоСадко - молодой гусляр из Великого Новгорода, герой былин с мифологическими чертами, разбогатевший при помощи морского царя. Бытует мнение, что прообразом этого героя является известный новгородский купец Сотко Сытинич, который построил церковь в благодарность за спасение на море. По сюжету былины Садко затеял спор с другими купцами о том, что он сможет скупить все товары города и при этом все еще остаться богатым. Спор этот был проигран и гусляр обязался выплатить купцам тридцать тысяч. После этого Садко построил тридцать кораблей и со скупленным добром отправился в морское путешествие. С большой выгодой распродав новгородские товары в заморских городах и странах, он возвращался домой. Однако на обратном пути случилось странное. Все корабли встали на море, двигаться дальше не хотели. Сам морской царь не давал им дорогу.Тогда Садко принес себя в жертву и спустился в волшебный подводный мир. Там его радостно встречал царь и просил сыграть на гуслях, а сам пустился в пляс. От его плясок море стало неспокойным и потопило много кораблей. Кораблям Садко все же удалось благополучно добраться до Новгорода, а царь все не унимался. Тогда святой Микола Можайский шепнул на ухо гусляру, что можно струны порвать и музыку прекратить. Так Садко и поступил, чтобы море успокоилось. В благодарность царь предложил ему выбрать себе невесту и остаться в морском царстве. Микола Можайский посоветовал выбирать ту, которую зовут Чернавушкой и не оставаться с ней в первую ночь после пира. Так он и поступил, а наутро после пиршества очнулся в Новгороде на берегу, где стояли его корабли целые и невредимые. На вырученные из морского путешествия средства Садко построил церковь в честь Миколы Можайского. Больше он в море не выходил и жил себе поживал в славном Нове-Граде.